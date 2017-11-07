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Джонсон обвинил Россию в «слепой поддержке» сирийского президента

Глава МИД Великобритании уже не первый раз делает такое заявление

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, в очередной раз обвинил Россию в «слепой поддержке» режима Башара Асада, сирийского президента. Он заявил, что вместо того, чтобы слепо поддерживать кровавый режим, Россия должна присоединиться к международному сообществу.

Джонсон подчеркнул, что рад тому, что США и Россия тесно сотрудничают в плане будущего Сирии, и отметил, что Россия должна поддержать урегулирование путем переговоров. Тем более, после того, как следователи признали Башара Асада виновным в использовании зарина, пишет РИА Новости со ссылкой на Джонсона.

Ранее «Практика» не раз рассказывала о политике США относительно Сирии и Башара Асада.


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