Джордж Буш-старший дал оценку Дональду Трампу

Джордж Буш-старший, бывший президентом США с 1989 по 1993 год, критически охарактеризовал действующего главу государства Дональда Трампа.

Как сообщает РИА Новости, высказывание экс-президента о Трампе содержится в еще не опубликованной книге историка Марка Апдегроува «Последние республиканцы». О соответствующем фрагменте узнали американские журналисты.

«Мне он не нравится. Я мало о нем знаю, но знаю, что он хвастун. Меня не приводит в большой восторг его лидерство» — охарактеризовал Трампа Буш-старший. Младший Буш также добавил, что Трамп не знает, что такое быть президентом.

В книге также говорится, что на выборах 2016 года Буш-старший проголосовал за Хиллари Клинтон, а его сын Джордж — против обоих кандидатов.