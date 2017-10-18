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Джордж Смут прогнозирует слияние естественнонаучных областей в единую

Нобелевский лауреат выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Нобелевский лауреат, астрофизик и космолог Джордж Смут, выступая с лекцией для гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, заявил, что в настоящее время наблюдается тренд, когда различные области науки пересекаются.

В качестве примера он привел химию и физику, также биологию и физику. Ученый считает, что нынешнее поколение может наблюдать слияние различных научных отраслей в единую дисциплину, сообщает ТАСС.

Смут поделился своими мыслями и на тему стимула для ученого-экспериментатора. По его словам, исследователям стоит попытаться доказать, что какая-то великая теория не верна. «Подтвердить какую-то великую теорию гораздо менее значимо», — пояснил американский астрофизик.

Ранее «Практика» писала о том, что в России открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.


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