Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии

Джордж Сондерс, автор книги «Линкольн в Бардо» стал лауреатом Букеровской премии в 2017 году. Именно его нашумевший роман признали лучшим в области англоязычной литературы.

По сюжету, Авррам Линкольн (экс-президент США) приходит на могилу своего сына, который погиб в 11 лет, пишет ТАСС. Глава государства «зависает» в состоянии, которое называют «бардо» и которое считается промежуточным между мирами. Линкольн встречает десятки умерших людей, каждый из которых сообщает ему что-то очень важное.

Сондерс — уже второй американец подряд, который становится счастливым обладателем престижной премии. К премии прилагается денежный приз на сумму $66,6 тысяч. В В 2016 году премию получил другой американский писатель Пол Бити. «Практика» писала и о предыдущих лауреатах премии: например, в 2015 году награду забрал Марлон Джеймс, ямайский автор книги про Боба Марли.