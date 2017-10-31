«Единая Россия» проведет всероссийскую проверку скорой помощи

Проект «Здоровое будущее», который был разработан партией «Единая Россия», осуществит всероссийскую проверку состояния службы скорой медицинской помощи.

Как сообщает официальный интернет-портал партии «Единая Россия», итоги данной проверки будут опубликованы в начале декабря 2017 года.

Отмечается, что «Здоровое будущее» начнет проверять службы скорой помощи в среду, 1 ноября. Координатор партийного проекта Николай Герасименко подчеркнул, что данный мониторинг необходим для принятия решений, которые будут затрагивать корректировки федерального законодательства, а также изменения нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации.

В заключение он заявил, что проведенный анализ станет некой отправной точкой, которая поможет продолжить межведомственную работу.

Ранее «Практика» информировала о том, что партия «Единая Россия» одержала победу в выборах глав регионов.