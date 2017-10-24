Единый урок по безопасности в сети интернет проведут на Среднем Урале

В общеобразовательных организациях Свердловской области пройдет Единый урок по безопасности в сети интернет.

Мероприятие проводится по всей России уже в четвертый раз, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. Урок направлен на формирование информационной и цифровой грамотности россиян. Это один из важнейших факторов для сохранения информационного суверенитета и обеспечения развития цифровой экономики.

Единый урок организован при поддержке министерства образования и науки, министерства связи и института развития интернета. Также свой вклад в программу внесли федеральные и региональные органы власти и представители интернет-отрасли.

В Свердловской области Единый урок начнется в понедельник, 30 октября. Он охватит более двух тысяч образовательных учреждений. В региональном мероприятии примут участие более миллиона человек.