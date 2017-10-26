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Египетских журналистов предлагают штрафовать за сленг

Инициатором выступила местная академия арабского языка

Академия арабского языка в Каире настаивает на принятии закона, согласно которому журналистов будут наказывать за использование разговорного языка, сленга и иностранных слов.

Газета Ahram сообщает, что журналистам может грозить штраф на сумму порядка $11 тысяч и уточняет, что в Египте в повседневной жизни используется разговорный диалект, имеющий ряд отличий от литературной нормы, а литературный арабский язык используют только в СМИ и литературе.

Законопроект уже разработан и предложен парламенту страны, однако еще не принят. Издание поясняет, что если это произойдет, журналистам будет запрещено использовать разговорный язык и сленг в любых статьях, авторских колонках, новостях, за исключением работ, изначально написанных на сленге.

Документ уже вызвал критику. Недовольные им считают, что законопроект нарушает конституцию Египта, гарантирующую свободу выражения.


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