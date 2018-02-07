Эйфелеву башню закрыли из-за сильных снегопадов

Сильный снегопад в Париже стал причиной закрытия Эйфелевой башни и вызвал хаос во французской столице с тысячами людей в ловушке в своих автомобилях и на вокзалах.

Французские власти были застигнуты врасплох, когда снегопады ударили во вторник днем и вызвали серьезные нарушения на путях сообщения через Париж и Северную Францию, сообщает SkyNews.

На официальной странице Эйфелевой башни в Twitter было опубликовано сообщение следующего содержания: “Из-за погодных условий Эйфелева башня закрыта навесь день. #eiffeltower”.

Пресс-секретарь Правительства Бенджамин Гриво сказал, что власти работали, чтобы предотвратить хаос насколько это возможно, но добавил в эфире RTL radio: “Мы столкнулись с исключительным эпизодом”.

Несколько рейсов из аэропортов Парижа также были отменены или задержаны.

Некоторые региональные железнодорожные службы и школьные автобусы в среду не работали.