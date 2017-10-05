ЕК: Каталония не получит членство в Евросоюзе

Европейский комиссар по финансам и экономике Пьер Московиси заявил, что Европейский союз признает представителем ассоциации исключительно Испанию, если Каталония получит независимость, то в ЕС она не войдет.

Об этом сообщило французское информационное агентство Franceinfo.

«Допустим, что независимость обретена, с этого дня Каталония не будет представителем Европейского союза, так как ассоциация знает только одно государство-участника — Испанию», — сказал Московиси.

Он добавил, что на данный момент независимость Каталонии больше походит на политическую фантастику, потому что на самом деле никакого отделения региона от Испании не произойдет.

Ранее «Практика» информировала о том, что Россию подозревают в использовании референдума о независимости в Каталонии, который прошел 1 октября, «с целью удара по Европе».