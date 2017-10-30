Екатерина Гордон будет баллотироваться в президенты РФ

Журналистка Екатерина Гордон выявила желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.

Гордон в своей предвыборной кампании делает акцент на права женщин и детей, сообщает РИА Новости. Журналистка заявила, что хочет воспользоваться своим правом и выдвинуться на пост президента России. Гордон предположила, что она будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.

Правозащитник в последние годы занимается защитой прав детей и женщин. На этом и планирует построить свою программу. Гордон также отметила, что никогда не ходила на голосования. Теперь она хочет стать голосом женщин, чьи права нарушают в России.

Ранее «Практика» сообщала, что 35-летняя телеведущая Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Теперь конкуренцию ей составит Екатерина Гордон.