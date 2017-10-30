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30 октября, в 11:54
Новости

Екатерина Гордон будет баллотироваться в президенты РФ

Журналистка и правозащитник отстаивает права женщин и детей

Журналистка Екатерина Гордон выявила желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.

Гордон в своей предвыборной кампании делает акцент на права женщин и детей, сообщает РИА Новости. Журналистка заявила, что хочет воспользоваться своим правом и выдвинуться на пост президента России. Гордон предположила, что она будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.

Правозащитник в последние годы занимается защитой прав детей и женщин. На этом и планирует построить свою программу. Гордон также отметила, что никогда не ходила на голосования. Теперь она хочет стать голосом женщин, чьи права нарушают в России.

Ранее «Практика» сообщала, что 35-летняя телеведущая Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Теперь конкуренцию ей составит Екатерина Гордон.


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анатолий
Гость
анатолий

у тебя тоже мозги отшибло при падении с кровати!?

2 дней 21 часов назад
Людмила
Гость
Людмила

Шурыгину и ей подобных также нужно выдвинуть. Теперь каждая кухарка (подстилка) может править. Вот ведь 1й-4й гос каналы ими забиты, прославляют.

2 дней 21 часов назад
Александр
Гость
Александр

Что у нас происходит? Вот уже и хохло-жидо-клоунесса с отбитой головой решила баллотироваться в президенты!

2 дней 21 часов назад
Михаил Бычков
Гость
Михаил Бычков

Где же специалисты: экономисты, управленцы, практики стратегии? Дума и так под крышу заполнена артистами, спортсменами. тусовщиками,хватит. Пора доверить страну достойному.

2 дней 20 часов назад
Каланча
Гость
Каланча

Во истину, эта баба нам не нужна! Хакамаду в призиденты!

2 дней 17 часов назад
wpDiscuz

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