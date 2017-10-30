Екатерина Гордон будет баллотироваться в президенты РФ

Журналистка Екатерина Гордон выявила желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.
Гордон в своей предвыборной кампании делает акцент на права женщин и детей, сообщает РИА Новости. Журналистка заявила, что хочет воспользоваться своим правом и выдвинуться на пост президента России. Гордон предположила, что она будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.
Правозащитник в последние годы занимается защитой прав детей и женщин. На этом и планирует построить свою программу. Гордон также отметила, что никогда не ходила на голосования. Теперь она хочет стать голосом женщин, чьи права нарушают в России.
Ранее «Практика» сообщала, что 35-летняя телеведущая Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Теперь конкуренцию ей составит Екатерина Гордон.
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у тебя тоже мозги отшибло при падении с кровати!?
Шурыгину и ей подобных также нужно выдвинуть. Теперь каждая кухарка (подстилка) может править. Вот ведь 1й-4й гос каналы ими забиты, прославляют.
Что у нас происходит? Вот уже и хохло-жидо-клоунесса с отбитой головой решила баллотироваться в президенты!
Где же специалисты: экономисты, управленцы, практики стратегии? Дума и так под крышу заполнена артистами, спортсменами. тусовщиками,хватит. Пора доверить страну достойному.
Во истину, эта баба нам не нужна! Хакамаду в призиденты!