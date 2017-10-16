Екатеринбург готовится отмечать День народного единства

В Екатеринбурге готовятся к празднованию Дня народного единства.

В понедельник, 16 октября, замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин провел по этому поводу совещание, сообщается на информационном сайте Екатеринбурга.

Представители управления культуры, департамента образования и управления по развитию физкультуры, спорта и туризма предложили варианты организации и проведения мероприятий в этот день.

День народного единства широко отмечается в России с 2005 года. Каждый год тысячи горожан собираются вместе. Традиционно в Екатеринбурге в этот день проходят массовые мероприятия и акции для жителей и гостей уральской столицы.

День народного единства будут отмечать в субботу, 4 ноября. Основными площадками для празднования станут площадь Труда, Исторический сквер, парк культуры и отдыха Маяковского, мультимедийный парк «Россия — моя история» и другие популярные в городе места.