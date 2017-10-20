Екатеринбург поделится опытом планирования стратегии на форуме в Питере

Делегация администрации Екатеринбурга поделится опытом стратегического планирования во время мастер-класса на форуме «Стратегии, изменившие города».

XVI Общероссийский форум пройдет 23-24 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Мероприятие будет организовано при поддержке Минэкономразвития России, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», фонда «Центр стратегических разработок» и правительства Санкт-Петербурга.

В форуме примут участие тысячу человек, среди которых представители бизнес-сообщества, местного самоуправления, федеральных и региональных властей. На форуме будут присутствовать начальник департамента экономики Алексей Прядеин и заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам экономики и финансам.