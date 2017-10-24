Екатеринбург поделится опытом стратегического планирования

Сотрудники администрации Екатеринбурга примут участие в мастер-классе «Стратегии, изменившие города», во время которого поделятся опытом стратегического планирования.

На XVI Общероссийском форуме присутствуют замглавы администрации уральской столицы по вопросам экономики и финансов Андрей Корюков и начальник департамента экономики Алексей Прядеин, сообщает портал Екатеринбурга.

В форуме принимают участие представители местного самоуправления, федеральных и региональных властей, бизнес-сообществ и инфраструктурных компаний.

Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» проходит в Санкт-Петербурге 23-24 октября. Мероприятие организовано при поддержке Госдумы России, министерства экономического развития, правительства Санкт-Петербурга и фонда «Центр стратегических разработок».