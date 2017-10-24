Екатеринбуржцы купили восемь картин на выставке Васи Ложкина

На выставке картин Васи Ложкина в Екатеринбурге было продано восемь оригинальных работ мастера.

Об этом рассказал организатор мероприятия Дмитрий Басов, сообщает портал «Новости Урала». На выставку в столицу Урала блоггер и художник привез 60 своих работ. Жители Екатеринбурга купили такие картины, как «Вечерний полет», «Бесстрашный парашютист», «Первый снег», «Опять нажрался», «Зять», «Прошла осень», «Мы пришли с миром» и «Чужой».

Одна картина оценивалась в 100 тысяч рублей, в сумме Ложкин выручил на выставке 800 тысяч рублей. Входной билет на выставку стоил 250-300 рублей.

Вася Ложкин (Алексей Куделин) — блоггер и художник, известен сатирическими рисунками. Его работы посвящены вымышленному городу и персонажам, которые в нем живут. Художник называет свой стиль мистической карикатурой.