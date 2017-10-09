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09 октября, в 13:40
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Екатеринбуржцы увидят дуэт Луны и звезды Альдебаран

Небесное тело считается одним их самых ярких

В понедельник, 9 октября, Луна покроет звезду Альдебаран, которая входит в двадцатку самых ярких небесных тел.

Об этом сообщает портал «новости Урала» со ссылкой на представителя Екатеринбургского клуба любителей астрономии и телескопостроения.

Это событие все жители и гости Екатеринбурга смогут наблюдать невооруженным глазом. Хотя в клубе утверждают, что через бинокль или телескоп можно рассмотреть природное явление гораздо лучше.

В Екатеринбурге событие начнется в 22:36 по местному времени. Однако половина жителей города не смогут долго наблюдать за покрытием звезды, так как в южной части Свердловской области Луна закроет звезду только на несколько минут.

Данное явление также будет видно жителям Первоуральска, Полевского, Каменск-Уральского и Ирбита.

 


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