Екатеринбуржцы увидят дуэт Луны и звезды Альдебаран

В понедельник, 9 октября, Луна покроет звезду Альдебаран, которая входит в двадцатку самых ярких небесных тел.

Об этом сообщает портал «новости Урала» со ссылкой на представителя Екатеринбургского клуба любителей астрономии и телескопостроения.

Это событие все жители и гости Екатеринбурга смогут наблюдать невооруженным глазом. Хотя в клубе утверждают, что через бинокль или телескоп можно рассмотреть природное явление гораздо лучше.

В Екатеринбурге событие начнется в 22:36 по местному времени. Однако половина жителей города не смогут долго наблюдать за покрытием звезды, так как в южной части Свердловской области Луна закроет звезду только на несколько минут.

Данное явление также будет видно жителям Первоуральска, Полевского, Каменск-Уральского и Ирбита.