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29 ноября, в 10:10
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Экипаж МКС планирует выйти в открытый космос

Миссия запланирована на начало февраля

Российские космонавты Международной космической станции в начале февраля 2018 года намерены выйти в открытый космос, чтобы провести работы по замене электроники антенны системы “Луч”.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить российскому сегменту МКС связь и интернет-соединение вне зависимости от участка орбиты, передает РИА Новости.

Как заявил командир основного экипажа МКС-54/55 Антон Шкаплеров, они с Александром Мисуркиным планируют выйти в открытый космос 2 февраля.

Командир пояснил, что сложность данной работы заключается в том, что замена электроники в космосе не была запланирована ранее. К тому же необходимо закрутить очень много винтов и правильно состыковать все разъемы.

Однако Шкаплеров выразил надежду, что они справятся с необходимой работой и обеспечат свой сегмент МКС бесперебойной связью, которая будет доступна даже в тех местах орбиты, где нет прямой видимости России.


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