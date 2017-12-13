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13 декабря, в 17:40
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Экипажу МКС покажут “Последних джедаев”

Премьера очередного эпизода "Звездных войн" состоялась в субботу в Лос-Анджелесе

Экипаж Международной космической станции сможет посмотреть “Звездные войны: Последние джедаи” на околоземной орбите.

Об этом сообщил освещающий космические полеты журналист Робин Симэнгал со ссылкой на источники в NASA. Интернациональный экипаж МКС сможет посмотреть свежий эпизод “Звездных войн” пролетая по низкой орбите над Землей.

В NASA подтвердили намерение устроить оригинальный кинопоказ в космосе, однако не уточнили когда именно это произойдет.

“Звездные войны: Последние джедаи”, 8-й эпизод популярной киносаги, дебютировал в прокате в США в субботу, 10 декабря.


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