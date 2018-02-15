Экономике России не дают расти возможные санкции США

Российская экономика в данный момент не может вырасти из-за ожидания усиления американских санкций.

Об этом рассказал бывший министр финансов РФ, ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает ТАСС.

“Санкции существенно меньше бы мешали, если бы мы все ожидали их снижения или хотя бы неувеличения. Но поскольку есть опасения усиления, это сдерживает инвестиции”, – считает Кудрин.

По оценкам экс-министра, темпы экономического роста в РФ останутся в границах 1,5-2%. Он также отметил, что такой низкий отскок в стране происходит впервые после кризиса 98-го года – тогда отскок ВВП составлял 10%, а после 2008 и 2009 года – 4,3%.

“Цена на нефть не самая низкая сейчас, поэтому мы могли бы ждать чего-то большего. Это вообще очень тревожный сигнал”, – заключил Кудрин.

Добавим, что в настоящее время Министерство финансов США готовит санкции в отношении олигархов и представителей руководства РФ.