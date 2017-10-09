Экс-футболист сборной Англии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Один из самых высоких игроков, когда-либо выступавших за сборную Англии по футболу Питер Крауч, вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает официальный интернет-портал футбольного клуба «Сток Сити», за который экс-форвард английской сборной выступает на данный момент, Питер Крауч является футболистом, забившим больше всех голов головой в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что нападающий на сегодняшний день принял участие в 436 играх английского футбольного первенства за разные клубы. В этих матчах бомбардир отличился 105 голами, 51 из которых был забит головой.

Ранее «Практика» информировала о том, что еженедельный журнал France Football объявил имена первых пяти номинантов на самую престижную индивидуальную футбольную премию — «Золотой мяч».