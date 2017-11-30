Экс-глава Приднестровья Шевчук объявлен в розыск

Следственный комитет Приднестровья объявил в розыск бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука. Он руководил ПМР с 2011 по 2016 годы.

“Недавно в Приднестровье вступил в силу закон о заочном рассмотрении дел. Под его действие попадают два уголовных дела экс-президента. Это удержание 30% зарплат и пенсий и коррупционные схемы на заводе “Биохим”. Данные уголовные дела могут рассматриваться без обвиняемого. По остальным делам Шевчук теперь в розыске”, – сообщает информационное агентство “Новости Приднестровья”.

Ранее парламент Приднестровья дал согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука. В СК его ждали для дачи показаний, однако он так и не явился. По версии следствия экс-президент и команда бывших управленцев вывела из ПМР миллионы долларов.

Ранее «Практика» писала о том, что российский триколор станет вторым государственным флагом Приднестровья.