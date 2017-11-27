Экс-главред Lenta.ru Белоновский покинул «Известия»

Заместитель генерального директора МИЦ «Известия» и главред портала iz.ru Александр Белоновский ушел из издания.

МИЦ «Известия» запустили в марте этого года на базе новостных служб телеканалов «Пятый канал», РЕН ТВ и газеты «Известия», сообщает Roem. Белоновский в августе 2017 года ушел с поста главного редактора Lenta.ru, заняв должность заместителя гендиректора МИЦ.

Белоновского привлекли на конкретный проект в МИЦ, он руководил диджитал-направлением. Как стало известно, заместитель гендиректора МИЦ выполнил все поставленные задачи, поэтому уходит.

Александр Белоновский работал главным редактором Lenta.ru с февраля 2016 года, сменив на посту Алексея Гореславского. В августе этого года после ухода Белоновского главредом Lenta.ru назначили Владимира Тодорова.