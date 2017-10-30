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30 октября, в 16:52
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Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвинили в отмывании денег

Манафорт и Гейтс неоднократно предоставляли ложные сведения о доходах

В понедельник, 30 октября, бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру предъявили обвинения в отмывании денег.

Также их обвиняют в неуплате налогов и иностранных махинациях, сообщает информагентство  The New York Times.

ФБР приказало Манафорту и его давнему другу Рику Гейтсу сдаться властям. Адвокат Роберт Мюллер III сказал, что  Манафортуличен в отмывании более $18 миллионов долларов на покупке недвижимости и разных услугах.

Гейтс обвиняется в передаче более $3 миллионов из оффшорных счетов. «В рамках этой схемы Манафорт и Гейтс неоднократно предоставляли ложные сведения финансовым и налоговым бухгалтерам, а также адвокатам», — говорится в обвинительном заключении.

Имя Гейтса появляется в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манафорта создала на Кипре, чтобы получать платежи от политиков и бизнесменов из стран Восточной Европе.

Адвокат Дональда Трампа Тай Кобб подчеркнул, что Манафорт, скорее всего, будет предлагать информацию о президенте в обмен на его освобождение.

 


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