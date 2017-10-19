Экс-президент Афганистана оценил работу Путина

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай отметил хорошую работу Владимира Путина на посту главы РФ. В ходе итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» зашла речь о лидерских качествах и Карзай высказал свое мнение.

Он назвал вопрос о лидерстве сложным, поскольку президент страны должен обладать еще и опытом, пишет РИА Новости. Сначала экс-лидер Афганистам отметил, что Дональд Трамп — избранный президент США, и это надо уважать. Затем он добавил, что президент Путин действительно хорошо делает свою работу. Стоит отметит, что Карзай сказал это, несмотря на то, что в Афганистане есть традиция — не хвалить президентов.

Джек Ма, председатель совета директоров компании Alibaba Group, также высказал свое мнение и сообщил, что как бизнесмен и преподаватель, научился быть лидером в ходе работы.