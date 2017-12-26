Экс-президент Южной Кореи отказывается давать показания по делу о коррупции

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе во вторник отказала в допросе в тюрьме по обвинениям в взятничестве и краж крупных сумм из фонда разведывательных служб, сообщает UPI.

Центральная районная прокуратура Сеула сообщила, что группа следователей посетила экс-президента в ее тюремной камере в Сеульском центре заключения. Они сказали, что Пак Кын Хе согласилась зайти в комнату для допроса в 10 часов утра, но отказалась сделать заявление.

После того, как ее срок содержания под стражей был продлен на шесть месяцев в октябре из-за риска уничтожения доказательств в ходе судебного разбирательства Пак отказалась посещать судебные заседания, ссылаясь на причины для здоровья.

Бывшая лидер, которая была отстранена от президентства в марте, сталкивается с рядом обвинений, включая коррупцию, злоупотребление властью, вымогательство и разглашение государственных тайн в сговоре с ее давним другом Чой Сун Силом.

С тех пор появились новые утверждения о том, что Пак регулярно получает платежи из фонда специальных видов деятельности Национальной разведывательной службы, созданного для секретных операций.

Прокуроры говорят, что 3,52 миллиона долларов были оплачены помощниками Пак с мая 2013 года по июль 2016 года, и этот фонд, скорее всего, предназначался для личного использования или незаконных политических кампаний.

Прокуроры предъявили обвинения двум экс-секретарям экс0президента и трех бывшим директорам ННГ, которые служили во время ее президентства.

Бывшие директора NIS Nam Jae Joon и Lee Byung Kee засвидетельствовали, что платежи были внесены в офис президента, но отрицают, что это были взятки. Другой бывший глава NIS Ли Бьюнг Хо сказал, что деньги были доставлены по распоряжениям бывшего президента.

Прокуроры заявили во вторник, что они планируют пересмотреть дополнительные доказательства, прежде чем решить, будут ли они выдвигать дополнительные обвинения против экс-президента.

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