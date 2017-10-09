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09 октября, в 18:19
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Экс-замминистра культуры Пирумов получил реальный срок

Остальным фигурантам дела прокурор просила назначить от 2 до 4,5 лет условно

В понедельник, 9 октября, Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова к реальному сроку. Его вместе с подельниками обвиняли в хищении средств при реставрации объектов культурного наследия.

Также ему будет назначен штраф без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, сообщает РИА Новости и подчеркивают, что точный срок, который Пирумов должен будет провести в колонии, судья огласит позднее.

Кроме того, в качестве фигурантов по этому делу проходили советник генерального директора «Линнит-Консалт» Никита Колесников, он был приговорен к 5 годам условно, директор компании «Балстрой» Дмитрий Сергеев, ему назначено 4 года и 7 месяцев условного срока со штрафом в 800 тысяч рублей, бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Также условные сроки получили Мидлин, Кокушкин и Коченов.

Из материалов дела следует, что пять лет назад Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ.


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