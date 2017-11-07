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Эксперимент по имитации полета на Луну начнется в Москве

Проект получил название SIRIUS

В Москве проведут наземный эксперимент, в рамках которого специалисты изучат долгое нахождение космонавтов в замкнутом пространстве. Исследование продлится 17 дней, в нем примут участие три женщины и трое мужчин.

Инициатором проекта стал институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН). Исследователи совместно со специалистами из NASA намерены изучить влияние изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа, а также провести проверку костюмов и элементов управления разрабатываемого в настоящее время многоразового космического корабля «Федерация», сообщает N + 1.

Шестеро участников эксперимента «облетят» Луну, дистанционно обследуют ее с орбиты с помощью предварительно доставленных на спутник роверов и проведут другие исследования.

В это же время сотрудники ИМБП РАН займутся отслеживанием изменений микробиологических показателей членов эксперимента, изучат двигательную активность и использование объема модуля экипажем, шумовую активность и соберут данные о загрязнении поверхностей космического корабля микроорганизмами.

Ранее «Практика» писала о том, что в космосе построят солнечную электростанцию.


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