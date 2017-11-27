Эксперт: бесплатный софт может быть уязвим

PR-менеджер компании DDoS-GUARD Ольга Бревде рассказала нам, какие меры необходимо предпринять, чтобы уберечь своих пользователей от кибертерроризма и похищения данных.

«К поставщикам ПО надо подходить придирчиво, так как бесплатный софт может быть уязвим или даже заражен (вспоминаем недавний инцидент с софтом M.E.Doc, который из-за бэкдора стал источником распространения червя-шифровальщика Petya)», – сказала эксперт.

По ее словам, любая подозрительная активность, будь-то странное поведение браузера или состояние TCP-соединений, не должна игнорироваться. «Для этого конечные пользователи должны знать, на что обращать внимание. То есть необходимо повышать грамотность рядовых работников в сфере кибербезопасности», – отметила Бревде.

Для этого надо улучшать сервис услуги по защите от DDoS-атак и регулярно проводить обучающие лекции на данную тему. Эксперт призвала использовать превентивные меры защиты, так как предотвратить кибератаки проще и выгоднее (в перспективе), чем нивелировать их последствия.