Эксперт: бесплатный софт может быть уязвим

PR-менеджер компании DDoS-GUARD Ольга Бревде рассказала нам, какие меры необходимо предпринять, чтобы уберечь своих пользователей от кибертерроризма и похищения данных.
«К поставщикам ПО надо подходить придирчиво, так как бесплатный софт может быть уязвим или даже заражен (вспоминаем недавний инцидент с софтом M.E.Doc, который из-за бэкдора стал источником распространения червя-шифровальщика Petya)», – сказала эксперт.
По ее словам, любая подозрительная активность, будь-то странное поведение браузера или состояние TCP-соединений, не должна игнорироваться. «Для этого конечные пользователи должны знать, на что обращать внимание. То есть необходимо повышать грамотность рядовых работников в сфере кибербезопасности», – отметила Бревде.
Для этого надо улучшать сервис услуги по защите от DDoS-атак и регулярно проводить обучающие лекции на данную тему. Эксперт призвала использовать превентивные меры защиты, так как предотвратить кибератаки проще и выгоднее (в перспективе), чем нивелировать их последствия.
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Забавно, когда эксперт по пиару рассуждает вместо эксперта по информационной безопасности ))))
это звучит также как критика профессиональных политиков из уст домохозяек:
т.е. разговоры дилетантов для других дилетантов, но с умным видом, апломбом и главное (!) безапелляционно.