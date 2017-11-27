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27 ноября, в 12:20
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Эксперт: бесплатный софт может быть уязвим

PR-менеджер рассказала, как можно уберечь пользователей от похищения данных

PR-менеджер компании DDoS-GUARD Ольга Бревде рассказала нам, какие меры необходимо предпринять, чтобы уберечь своих пользователей от кибертерроризма и похищения данных.

«К поставщикам ПО надо подходить придирчиво, так как бесплатный софт может быть уязвим или даже заражен (вспоминаем недавний инцидент с софтом M.E.Doc, который из-за бэкдора стал источником распространения червя-шифровальщика Petya)», – сказала эксперт.

По ее словам, любая подозрительная активность, будь-то странное поведение браузера или состояние TCP-соединений, не должна игнорироваться. «Для этого конечные пользователи должны знать, на что обращать внимание. То есть необходимо повышать грамотность рядовых работников в сфере кибербезопасности», – отметила Бревде.

Для этого надо улучшать сервис услуги по защите от DDoS-атак и регулярно проводить обучающие лекции на данную тему. Эксперт призвала использовать превентивные меры защиты, так как  предотвратить кибератаки проще и выгоднее (в перспективе), чем нивелировать их последствия.


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Александр Фадеев
Гость
Александр Фадеев

Забавно, когда эксперт по пиару рассуждает вместо эксперта по информационной безопасности ))))
это звучит также как критика профессиональных политиков из уст домохозяек:
т.е. разговоры дилетантов для других дилетантов, но с умным видом, апломбом и главное (!) безапелляционно.

25 дней 19 часов назад
К.О.
Гость
К.О.
Александр Фатеев, а в чем вы увидели апломб..? Или Вам завидно, что у этого человека спросили, а у Вас нет..? “Обожаю”, когда по существу придраться не могут, поэтому придираются к личности спикера. Да будет Вам известно, в нормальных компаниях за комментарии для СМИ отвечает как раз специально обученный человек (пресс-секретарь, PR-менеджер, называться должность может по-разному), который берет ответы на вопросы у коллег-технарей, оформляет их письменно и передает журналисту. А подобные компании, как DDoS-GUARD, в принципе не любят светить именами специалистов-технарей, которые у них работают (ибо толковых на рынке труда единицы и могут “увести” конкуренты). Или Вам было бы легче, если… Read more »
24 дней 23 часов назад