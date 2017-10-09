Павел Пушкин: единая система медпомощи улучшит контроль за ОМС и ДМС

Центробанк России предложил создать единую централизованную информационную систему для контроля финансирования услуг по ОМС и ДМС.

Мы поговорили с экспертом «Финансового здоровья» Павлом Пушкиным по поводу того, поможет ли снизить финансирование по ОМС и ДМС стоимость услуг медицинского страхования.

Павел Пушкин отметил, что идея создания единой централизованной информационной системы учета оплаты услуг по ОМС и ДМС вполне здравая и заслуживает детальной проработки.

«Внедрение такой системы поможет унифицировать стоимость медицинских услуг в разных регионах и медицинских учреждениях, тем самым поспособствовать некоторому снижению цен», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Павла Пушкина, польза единой информационной системы будет заключаться не в этом. Не стоит ожидать существенного снижения цен, так как ОМС и ДМС строятся на разных принципах и финансируются из разных источников.

Эксперт объяснил, что ценность такой системы может заключаться в сборе данных по медицинским услугам, учреждениям и регионам. Это что позволит при правильной их обработке принимать более эффективные решения в сфере контроля и развития рынка ОМС и ДМС.