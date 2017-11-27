Эксперт: из России пытаются сделать очередную “Империю зла”

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал инициативу Евросоюза ежегодно выделять более одного миллиона евро на информационную борьбу с Россией.

Напомним, ранее “Практика” писала об объявленной ЕС информационной борьбе.

Как отмечает эксперт Олег Иванов, история о том, что Россия вмешивается в выборы на Западе, манипулирует сознанием граждан и делает регулярные вбросы ложной информации, уже не является новостью. По мнению политолога, это лишь очередной повод обвинить нашу страну во вмешательстве во внутренние дела ЕС и попытке посеять раздоры.

“Подразделение Stratcom, созданное для выявления и опровержения ложной информации об ЕС, действует в интересах военного руководства стран НАТО. Уверен, что на деле эта организации сама будет вести информационную войну, а не отражать ее. В первую очередь – с Россией”, – выразил свою точку зрения Олег Иванов.

Эксперт отметил также, что информационные войны были всегда, методы ведения таких операций могут меняться, но суть остается прежней – манипулирование сознанием граждан. В 60-70 годы прошлого века против Советского союза вели информационную войну радио «Свобода» и «Голос Америки». Теперь похожая организация будет действовать и в Европе.

“На мой взгляд, получая финансирование из бюджета ЕС, Stratcom не будет заниматься так называемым «выявлением кибератак» со стороны России. Напротив, подразделение начнёт собственную кампанию против России, активно используя для этого, в отличие от «Свободы» и «Голоса Америки», современные коммуникативные средства и, в первую очередь, международную сеть Интернет. Не исключено, что Stratcom и сам будет предпринимать кибератаки на Россию, а не отражать их”, – заявил политолог.

По мнению Олега Иванова, причина этого кроется в том, что из нашей страны последовательно создается образ «внешнего врага». Именно “создается” и именно “образ”, подчеркнул эксперт.

“Есть такая поговорка: «Не так страшен черт, как его малюют». А малюют, как мы видим, хорошо. Это делается для того, чтобы недовольство действиями властей стран Евросоюза перекинулось на «внешнюю угрозу». Такой «внешний враг» помогает хорошо сплотить общество и отвлекает людей от внутренних проблем страны”, – считает политолог.

Поэтому решение финансировать оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям Stratcom направлено на создание и поддержание образа этой «внешней угрозы». Кроме того, один миллион евро – это небольшие деньги для реализации такой масштабной операции, а значит, организация будет дополнительно финансироваться из скрытых источников, отметил Иванов.

Кроме того, как особо подчеркивает Олег Иванов, само заявление президента Европейского совета Дональда Туска об активизации кампании по борьбе с дезинформацией и поддельными новостями из России – это еще один повод сделать из нашей страны очередную «Империю зла».