Эксперт: кинозрители должны получить рычаги влияния на Фонд кино

Советник председателя правления СЭЦ “Модернизация” Артем Юдкин эксклюзивно для «Практики» прокомментировал идею финансирования Фонда кино за счет сборов зарубежных фильмов.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) изначально позиционировался как государственный институт развития кинематографа, где оказание финансовой поддержки кинопроектам является одним из главных направлений деятельности, напоминает он.

Предлагаемые меры по поддержке отечественного кинематографа путем наполнения бюджета Фонда кино во многом соответствуют духу и букве Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, где приводится апелляция к мировому опыту. В Стратегии сообщается, что большинство ведущих стран осуществляют протекционизм, вводя квотирование для иностранной кинопродукции и вырабатывая меры налогового и иного стимулирования развития своего национального кинорынка. С этой позиции логика обсуждаемого предложения и ряда других, в том числе уже принятых, полностью перекликается с обозначенной концепцией протекционизма отечественного кинематографа, пояснил эксперт.

“Однако кинематограф построен на принципе потребительских отношений, посетители кинотеатров платят свои деньги не по принуждению, ожидая качественных фильмов. С этой позиции необходимо учитывать, что фактически вводится неналоговый сбор, который уплачивают граждане, ведь именно с их платежей будет перечисляться часть средств в Фонд кино”, – заявил Юдкин.

Эксперт считает, что целесообразнее сформировать качественную обратную связь между кинозрителями и Фондом кино, чтобы обеспечить учет интересов и пожеланий потребителя. В любом случае, кинозритель, фактически финансирующий Фонд кино, должен получить действенные рычаги влияния на работу этого института развития, подытожил Артем Юдкин.

Ранее «Практика» писала о том, что Фонд кино предлагают финансировать за счет сборов зарубежных фильмов.