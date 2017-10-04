В сентябре президент Франции подписал постановление об изменении трудового кодекса. Это вызвало волну негодования среди граждан страны.

Ситуацию вокруг трудовой реформы прокомментировал советник председателя правления СЭЦ «Модернизация» Артем Юдкин.

«Макрон избрал конфликтный путь введения новых правил через декреты главы государства, чтобы исключить их обсуждение в Национальном собрании Французской Республики. Такая жесткость уже отражается на рейтинге действующего президента не в лучшую сторону, так как в политической культуре страны парламентские органы играют важную роль», — пояснил эксперт.

Проводимая Эммануэлем Макроном реформа трудового законодательства связана с реализацией его предвыборных обещаний.

«Изменяемый Трудовой кодекс Франции насчитывает более 10 тысяч статей, разделенных на 8 частей, включающих положения о правах инвалидов, гражданском судопроизводстве, занятости населения. Расчистка трудового законодательства назрела во Франции давно», – отметил эксперт.

Ключевым политико-правовым положением подписанных президентом Франции декретов, по мнению Юдкина, является уменьшение роли профсоюзов путем создания единого представительного органа, называемого «Социально-экономический комитет». Он заменит другие формы представительства интересов работников на предприятии. «Теперь у работников остается меньше возможностей представлять свои интересы перед работодателем. Так, если ранее «выборные люди» имели возможность давить на работодателя с разных сторон, то теперь множественность сокращается», — подчеркнул эксперт.

Как объяснил советник СЭЦ «Модернизация», критика со стороны работодателей в адрес Макрона была вызвана некоторой непоследовательностью реформы. Упрощая сам порядок и основания приема на работу и увольнений, декреты Макрона увеличивают сферу применения и объем компенсационных выплат при увольнении.