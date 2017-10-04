Марина Лебедева о конкурсе ОНФ: идея давно носится в воздухе

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил конкурс для молодежи «Образ будущего страны», специально для «Практики» это событие прокомментировала Марина Лебедева, заместитель декана факультета технологического менеджмента и инноваций (ФТМИ) Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

«Это здорово, что молодежь из ОНФ вышла с такой инициативой! Идея давно носится в воздухе. Фактически ребятам предложено сформулировать национальную идею! Мы все ждали, что найдется кто-то очень умный и все нам расскажет, не так ли?», — заявляет Лебедева.

Но годы идут, а ориентира, образа будущего, к которому мы все будем тянуться, в постперестроечное время так и не появилось, продолжает она и добавляет, что идеи таких конкурсов возникают ежегодно.

«Мы тоже в Университете ИТМО уже третий год объявляем конкурс для школьников «Моя идея для России» суть которого сформулировать идеи будущего страны. Наверно, пришло время объединить усилия!», — подытожила Марина Лебедева.

Ранее «Практика» писала о том, что ОНФ запустил конкурс для молодежи об образе будущего России.