Эксперт объяснил слова Гордон об упразднении поста президента

На днях Екатерина Гордон предложила упразднить должность президента и создать парламентскую республику. Она заявила, что не боится жить в демократическом государстве, где президент назначает и увольняет министров, а также определяет решения важных вопросов.

Директор маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин рассказал нам о причинах, по которым журналистка хочет выдвигаться на пост президента России.

«Я вижу в этом девальвацию отношения к власти как к таковой. Выборы становятся фарсом, а также бесплатным инструментом PR. Еще одна девушка решила развлечься, понимая, что выиграть выборы у главного претендента не получится и даже не факт, что получится собрать подписи, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, но уже сегодня о ней заговорили все СМИ», – сказал эксперт.

Алехин отметил, что с таким же успехом заявить о выдвижении в президенты может каждый. Кто-то заинтересуется, но большинство думающих людей поймут, что это не более, чем фарс и просто посмеются над таким выдвижением.

Эксперт заметил, что кампания только началась и это не самое интересное выдвижение.