Артем Юдкин определил ключевые направления госрегулирования «Золотого кольца» России

В 2017 году туристический маршрут «Золотое кольцо» России перейдет в ведение государства.

В связи с этим «Практика» пообщалась с советником председателя правления СЭЦ «Модернизация» Артемом Юдкиным. Эксперт определил ряд ключевых направлений в вопросе о государственном регулировании туристических отношений в границах «Золотого кольца».

«Первое — это создание комплекса туристических кластеров, объединенных между собой единым тематическим и видовым характером. С этой позиции урегулирование «Золотого кольца» как комплекса кластеров позволит выработать общие меры стимулирования и поддержки туристических организаций», — отметил автор более 50 научных и экспертных работ.

Вторым направлением, по мнению эксперта, является правовая институциализация самого бренда «Золотое кольцо», которая поможет реализовывать общегосударственные инвестиционные проекты.

«Наиболее проблемным вопросом будет являться попытка стандартизировать туристические услуги в рамках «Золотого кольца», что может привести к неучету выгодных особенностей конкретных услуг. Однако это может быть решено путем введения инструмента саморегулирования, не подменяющего собой государственный контроль», — подчеркнул Юдкин.

Ранее «Практика» сообщала, что туристический маршрут «Золотое кольцо» Российской Федерации начиная с конца текущего года перейдет в ведение государства.

Эксперт заметил, что необходимо формирование единого документа, определяющего целевые показатели развития туристического бренда «Золотое кольцо России».