Алексей Гордейчик: полноценный финансовый кризис не лучшее время для «закручивания гаек»

Адвокат и управляющий Группой компаний «Гордейчик и партнеры» Алексей Гордейчик специально для «Практики» прокомментировал поручение Дмитрий Медведева председателю правительства Аркадию Дворковичу о внесении в правительство законопроекта, ужесточающего требования к авиакомпаниям по перевозке пассажиров.

Полноценный финансовый кризис, на который указывают последние «истории» с двумя банками и известным авиа-перевозчиком, видимо, не лучшее время для «закручивания гаек», считает юрист.

«По-человечески можно понять крупного предпринимателя, который осознав, что его холдинг, чаще всего по объективным причинам, попал в неконтролируемый «кассовый разрыв», собирает все, что еще можно собрать, в чемоданы и выезжает в недружественные России государства, ведь он рассуждает примерно следующим образом: «Раз уж все равно сидеть…», — продолжает Гордейчик.

В условиях явно избирательной и мало предсказуемой уголовной юстиции, в рамках которой заявления о финансовых проблемах воспринимаются властями как признание вины в мошенничестве, добросовестные попытки спасения компании лишены иных смыслов помимо репутационной составляющей. Конечно, есть и исключения, но их фамилии в большинстве своем известны широкой общественности по западным санкционным спискам, пояснил адвокат.

«Все, что может предложить Правительство РФ в этой ситуации — это укрупнение, огосударствление и создание очередного специализированного фонда по страхованию предпринимательского риска», — заявляет он и добавляет, что на деле это приведет к снижению конкуренции и качества оказываемых услуг, росту тарифов, причем росту непропорциональному, поскольку рядовые пассажиры будут вынуждены платить за себя и за многочисленных «датируемых» льготников. Никаких гарантий подобные меры, включая «национализацию», пассажирам особо не дают.

Эксперт уверен, что для запуска отрасли следовало бы лишить ПАО «Аэрофлот» основных льгот и преимуществ, а также «запустить» на отечественный рынок двух-трех серьезных иностранных игроков, например, посредством реализации контрольных долей в проблемных авиакомпаниях при одновременном предоставлении им возможности перевозки пассажиров по топовым направлениям. «Пора уже вспомнить, что закон — это прежде всего здравый смысл», — подытожил Алексей Гордейчик.

Ранее «Практика» писала о том, что Дмитрий Медведев призвал как можно скорее ужесточить нормы авиаперевозок.