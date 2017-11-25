Эксперт предложил установить цены на ГСМ на уровне себестоимости

Известный политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VII созыва Роман Худяков рассказал о последствиях повышения цен на бензин.

«Стремительный рост розничных цен на бензин потянет за собой рост цен на все товары и услуги, поскольку в каждом из них заложены расходы на транспортировку. Главный вопрос не в том, что будет, если будут продолжать расти цены – это совершенно очевидно: падение уровня жизни, дальнейшее ухудшение ситуации в малом и среднем бизнесе, сокращение налоговой базы, обнищание населения, одновременно с дальнейшим обогащением тех, кто контролирует систему добычи и переработки нефти и газа», – сказал эксперт.

Роман Худяков подчеркнул, что важно понять, как сделать так, чтобы у нас в стране, которая сама добывает эти полезные ископаемые, розничные цены на бензин хотя бы вывести на уровень себестоимости, не выше.

«К примеру, в ОАЭ при себестоимости добычи нефти $2-5 за баррель бензин продается в розницу по $0,45 за литр. Венесуэла поставляет на внутренний рынок самый дешевый бензин в мире со средней стоимостью $0,01 за литр. На протяжении 17 лет цены на бензин в стране не поднимались, в то время как у многих странах они выросли в 4-5 раз», – заметил политик.

По его словам, цена на российском внутреннем рынке практически равна той, по которой Европа, купив у нас сырье, продает ГСМ для своих граждан. Необходимо, чтобы правительство приняло меры и установило цену на ГСМ на внутреннем рынке не выше себестоимости. Это снизит среднюю цену бензина до 10 рублей за литр и позволит снять непосильную нагрузку на аграриев, удешевив им топливо для сельхозработ, резко снизит транспортные расходы, а значит и цены на многие товары.