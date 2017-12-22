Эксперт пояснил, какие налоги простят в 2018 году

Эксперт эксклюзивно для Praktika.ru разъяснил, какие долги спишут по налоговой амнистии.

“Все долги по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на 1 января 2015 года, а также пени, начисленные на эти недоимки, государство признает безнадежными к взысканию и простит, – рассказал эксперт. – Речь идет о транспортном налоге, налоге на имущество физлиц и о земельном налоге”.

Индивидуальным предпринимателям спишут долги по налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также акцизов и налогов, уплаченных из-за перемещения товаров через границу. По словам эксперта, ИП также простят долги по страховым взносам, образовавшиеся на 1 января 2017 года.

Кроме того, под амнистию попадут и те предприниматели, которые уже приостановили свою деятельность. При этом отмечается, что списанием долгов налоговые службы будут заниматься самостоятельно, налогоплательщикам не потребуется принимать участие в этом процессе.

Законопроект о списании долгов по налогам, инициированный президентом России Владимиром Путиным во время ежегодной большой пресс-конференции, был принят Госдумой в четверг, 21 декабря. Как писала Praktika.ru, россияне скептически отнеслись к инициативе, так как государство обещало простить долги, которые и так невозможно было взыскать.