Эксперт прокомментировал ситуацию со звонками о минировании

Сотрудников Минтруда в Москве 23 ноября эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва. Такие анонимные звонки стали часто поступать в российские ведомства.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Виталий Эпштейн рассказал нам о борьбе с терроризмом.

«Как показывает исторический опыт, борьба с тем или иным преступлением путем усиления санкций дает лишь временный эффект. Например, в Саудовской Аравии существует смертная казнь за контрабанду, торговлю, хранение и употребление наркотиков. Помогло ли это решить проблему? Ответ очевиден, нет», – сказал эксперт.

Эпштейн подчеркнул, что временный эффект от ужесточения наказания, несомненно, будет. Сократится количество индивидуальных, разовых звонков. Защитить страну от скоординированных атак, по примеру тех, что были совершены в России в сентябре-октябре 2017 года, практика простой переквалификации преступления в особо тяжкое, увы, не в состоянии.