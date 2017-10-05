Сергей Гирдин прокомментировал списание Россией долга в $20 млрд африканским странам

Почетный консул Гвинейской республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергей Гирдин эксклюзивно для «Практики» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ списала африканским странам долг на сумму более $20 миллиардов.

В силу макроэкономических факторов и вследствие различных форс-мажорных обстоятельств (например, эпидемии Эболы) африканские страны постепенно накапливали долг перед Россией. Списание долга — это с одной стороны проявление доброй воли президента Владимира Путина и сигнал реальной заинтересованности России в сотрудничестве с регионом, а с другой — дипломатический талант президента Гвинейской республики Альфа Конде, одного из самых перспективных африканских политиков, который в этом году занимает пост председателя Африканского союза, пояснил Гирдин.

Россия продолжает стратегию, нацеленную на развитие партнерских отношений со странами Африки. Без долга и затрат на его обслуживание страны региона смогут сконцентрироваться на реализации совместных проектов. К примеру, предоставить своим партнерам существенные экономические и политические преференции, добавил почетный консул.

На континенте ведут деятельность крупнейшие российские компании, которые инвестируют миллионы долларов в проекты в энергетике, производстве, транспорте, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве. Безусловно, от правительств стран Африки нужна помощь в реализации инвестпроектов. От тесного сотрудничества выиграют все участники процесса. Россия получит действующие проекты, а страны африканского континента – налоги в бюджет, рабочие места, развитие инфраструктуры, уверен эксперт.

С 2000 годов свои долги государствам Африки прощали Всемирный банк, Международный валютный фонд, а также ряд западных стран. В целом, они освободили страны Африки от обязанности выплачивать более $100 миллиардов. Уже можно оценить, как это повлияло на экономику региона. Опыт показывает, что страны, которым простили долг, в дальнейшем лучше выстраивают свою экономическую политику. Их финансовая стратегия предусматривает более эффективное управление рисками, чем у многих стран мира, считает Гирдин.

Без обслуживания долга, который душил многие экономические инициативы, экономика Африки будет расти быстрее, что благоприятно скажется на всех партнерах, в том числе и на России, подытожил эксперт.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин объявил о списании $20 миллиардов долгов африканским странам.