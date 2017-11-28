Эксперт прокомментировал стремительный рост криптовалюты в России

Сооснователь криптокошелька Rahakott.io Максим Шрейдер ответил на вопрос “Практики” о том, чем объясняется резко возросшая за последние недели популярность криптовалют в РФ.

Эксперт считает, что страх пропустить что-то важное заставляет все больше инвесторов покупать криптовалюту. Дополнительными факторами поддержки выступают и новости – так, СМE Group планирует запуск фьючерсов на Bitcoin.

“Фактически, это признание потенциала этой криптовалюты мастодонтами рынка”, – заявил Максим Шрейдер.

Также криптовалюты подпитывают слухи – рынок обсуждает инвестиции в криптовалюты китайских family office, располагающих деньгами ведущих семей Китая. Правда, эти данные не подтверждены, уточнил эксперт.