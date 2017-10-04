Олег Иванов прокомментировал желание миллиардера участвовать в выборах президента РФ

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов специально для «Практики» высказал свое мнение по поводу заявления миллиардера и основателя Монархической партии Антона Бакова о том, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.

Антон Баков – в определенном смысле человек-легенда Свердловской области. Его активности, пассионарности, креативности можно позавидовать. Это своего рода человек-оркестр в политической сфере, который умеет одновременно играть на нескольких политических инструментах, пояснил Иванов и добавил, что миллиардер всегда занимался самопиаром, причем скандальным, на грани дозволенного.

«Я вообще сомневаюсь, что у него есть какие-то принципиальные политические взгляды и установки. Так, если в 2000-х годах он руководил всеми кампаниями «Союза правых сил», публично называл себя человеком Чубайса, то уже в начале 2010-х полностью поменял свое мировоззрение и основал Монархическую партию России», — считает политолог.

Олег Иванов полагает, что Монархическая партия для Бакова – не более чем очередной пиар-проект. Эту тему он взял в разработку в качестве информационного повода, когда общество стало о нем подзабывать. Сначала он основал Монархическую партию, поняв, что эта ниша в России никем не занята, а заодно создал виртуальное государство «Российская Империя» во главе с наследником дома Романовых Николаем III.

Теперь же Баков заявил о намерении баллотироваться от этой партии на должность президента России. Очевидно, что для него это не более чем информационный повод, возможность вновь «засветиться» в медиа-пространстве, уверен эксперт.

Разумеется, у кандидата от Монархической партии нет никаких шансов выиграть выборы. Монархия в России перспектив не имеет, по крайней мере, в ближайшее время. Против нее выступает даже пользующийся безоговорочной поддержкой населения страны Владимир Путин. Но Бакову и не нужна победа: это как раз тот случай, когда главное – участие, подытожил Иванов.

Ранее «Практика» писала о том, что миллиардер-монархист намерен участвовать в выборах президента РФ.