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05 октября, в 18:39
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Олег Маркелов рассказал причины перевода «Золотого кольца» в ведение государства

Туристический маршрут известен и востребован среди путешественников

В течение 50 лет туристический маршрут «Золотое Кольцо» остается самым известным и востребованным среди туристов, путешествующих по России. В своем роде этот маршрут достояние Российской Федерации.

Первый заместитель генерального директора STT-Consulting Олег Маркелов прокомментировал ситуацию, связанную с переводом турмаршрута в ведение государства.

«На маршруте есть значимые во всем мире объекты, занесенные в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — это Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, Исторический центр Ярославля. Мы обязаны сохранить их для будущих поколений», — говорит эксперт.

Государство же, по мнению Олега Маркелова, сможет выделить достаточное количество денежных средств для реставрации и охраны культурных объектов на всем маршруте.

Эксперт подчеркнул, что недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о масштабной реконструкции Сергиева Посада.

«Немаловажным является наличие контроля за тем, чтобы гиды и экскурсоводы предоставляли единую достоверную информацию об истории городов, входящих в «Золотое Кольцо». Наличие единых программ проведения экскурсий позволит избежать искажений исторических событий. Именно государство может обеспечить такой контроль», — подчеркнул заместитель гендиректора STT-Consulting.

Маршрут посещают много иностранных туристов, поэтому крайне важно создать благоприятные условия для его сохранения.

 


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