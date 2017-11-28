Эксперт: роботы не заменят врачей

Основатель маркетинговой группы Алехин и партнеры Роман Алехин эксклюзивно для «Практики» высказался по поводу китайского робота, который успешно сдал экзамен на ведение врачебной практики.

Он считает, что это хорошая новость, так как у робота никогда не дрожат руки, он не нервничает и не забудет протоколы оказания медицинской помощи. “Да, конечно, многие врачи правы, когда утверждают, что нет одинаковых людей и всегда надо учитывать индивидуальные особенности человека и много факторов, которые могут влиять на развитие патологии. И роботы в обозримом будущем не заменят полностью врачей. Однако стать их незаменимыми помощниками очень даже могут”, – считает эксперт.

Алехин напоминает, что Россия приняла нормативную базу для удаленного оказания медицинской помощи, а для развития этой деятельности понадобится более точная диагностика в домашних условиях, а также новые методы и способы лечения на дому. “Я верю, что за этим будущее и роботы в нем станут нашими незаменимыми помощниками, в том числе в профилактике и лечении заболеваний”, – подытожил Роман Алехин.

Ранее «Практика» писала о том, что китайский робот успешно сдал экзамен на ведение врачебной практики.