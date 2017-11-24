Эксперт: травли школьника, выступившего в Бундестаге, быть не должно

Президент общественной организации содействия развитию культуры и спорта “Берег” Игорь Пинчук эксклюзивно для “Практики” прокомментировал информацию о начавшейся в СМИ и соцсетях травле школьника, который неудачно сформулировал свою речь в Бундестаге.

Подросток во время своего выступления упомянул, что его тронула судьба “невинно убиенного” немецкого солдата. Общественность бурно отреагировала на высказывание юноши. Однако, как ранее передавала “Практика”, депутат Госдумы Евгений Ревенко заступился за школьника.

Игорь Пинчук солидарен с депутатом.

“Безусловно, травли школьника быть не должно”, – заявил эксперт, добавив, что доля вины молодого человека в сложившейся ситуации минимальна, гораздо больше вопросов к современной системе образования и воспитания.

Как отметил Пинчук, в разных частях России и мира немало могил советских солдат, защищавших свою Родину, они точно так же требуют ухода, за каждой из них – история героя.

“Как получилось, что школьнику их российской глубинки показалось более интересным заняться изучением судьбы солдата вермахта, а не бойца Красной Армии?”, – задается вопросом эксперт.

Кроме того, Пинчук отметил, что немалая ответственность за произошедшее лежит на плечах тех, кто принял решение отправить именно этого школьника с его выступлением в высший орган власти Германии.

По мнению эксперта, задача патриотического воспитания как раз и состоит в том, чтобы научить современную молодежь думать, в первую очередь, о настоящих, своих героях и чтить их память.