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04 октября, в 23:45
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Эксперты Минкульта не нашли в «Матильде» ничего предосудительного

Также они отметили, что к истории фильм не имеет никакого отношения

Члены общественного совета при Министерства культуры РФ посмотрели нашумевший фильм «Матильда» и вынесли вердикт. Они сошлись во мнении, что в фильме Алексея Учителя нет ничего предосудительного.

При этом эксперты подчеркнули, что с исторической точки зрения «Матильда» неубедительна, пишет РИА Новости. Александр Галибин, зампредседателя экспертной комиссии общественного совета Минкультуры России по вопросам театра, также отметил, что фильм не имеет к истории никакого отношения.
Ранее «Практика» писала о многочисленных скандалах, связанных с выходом в свет фильма «Матильда». Наталья Поклонская, депутат Госдумы, обратилась в прокуратуру с просьбой проверить картину, а представители движения «Царский крест» назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией».

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