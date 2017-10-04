04 октября, в 23:45
2017-10-04
Новости
Эксперты Минкульта не нашли в «Матильде» ничего предосудительного
Также они отметили, что к истории фильм не имеет никакого отношения
Члены общественного совета при Министерства культуры РФ посмотрели нашумевший фильм «Матильда» и вынесли вердикт. Они сошлись во мнении, что в фильме Алексея Учителя нет ничего предосудительного.
При этом эксперты подчеркнули, что с исторической точки зрения «Матильда» неубедительна, пишет
РИА Новости. Александр Галибин, зампредседателя экспертной комиссии общественного совета Минкультуры России по вопросам театра, также отметил, что фильм не имеет к истории никакого отношения.
Ранее «Практика» писала
о многочисленных скандалах, связанных с выходом в свет фильма «Матильда». Наталья Поклонская, депутат Госдумы, обратилась в прокуратуру с просьбой проверить картину, а представители движения «Царский крест» назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией».
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