Эксперты Минкульта не нашли в «Матильде» ничего предосудительного

Члены общественного совета при Министерства культуры РФ посмотрели нашумевший фильм «Матильда» и вынесли вердикт. Они сошлись во мнении, что в фильме Алексея Учителя нет ничего предосудительного.

При этом эксперты подчеркнули, что с исторической точки зрения «Матильда» неубедительна, пишет РИА Новости. Александр Галибин, зампредседателя экспертной комиссии общественного совета Минкультуры России по вопросам театра, также отметил, что фильм не имеет к истории никакого отношения.