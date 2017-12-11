Эксперты рассказали о переменах в трудовом законодательстве РФ

В Москве прошла Всероссийская практическая конференция, на которой говорили о том, как минимизировать ключевые риски, связанные с трудовым законодательством.

О том, какие перемены в сфере трудового законодательства произойдут в 2018 году, собравшимся на конференции рассказала Нелли Айзитулина.

«Наступающий 2018 год точно начнется с изменений. Мы вступим в зону риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля», – сказала Айзитулина.

Она отметила, что среди новых методов, которые внедряются в систему надзора в сфере труда можно выделить замену административного наказания в виде административного штрафа c предупреждением, применение проверочных листов при проведении плановой проверки и подготовку и опубликование перечня требований, проверяемых при проверке.

Так, партнер юридической фирмы MSS LEGAL Ксения Михайленко подробно описала конфликтную ситуацию, возникшую между «АЭРОФЛОТОМ» и его работниками. Ее доклад вызвал большой интерес.

Кроме того, перед участниками выступили представители компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «ЭТАЛОН-ИНВЕСТ», PWC LEGAL и других.