Эксперты рассказали о развитии транспорта в Екатеринбурге

Почетный профессор Университета Пенсильвании, эксперт по проектированию транспортных систем Вукан Вучик представил в Екатеринбурге два доклада о развитии транспорта, влияющего на жизнеспособность городов и их структуру.

Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбург. Вучик прочитал лекцию во время Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Эксперт подчеркнул, что в больших городах система общественного транспорта должна быть высокоэффективной. В каждом большом городе должно быть метро, так как коэффициент полезного действия автобусов не настолько высок, как у метрополитена.

Вучик заметил, что руководство города должно найти золотую середину. Для этого необходимо внедрять в транспортную сеть высокоскоростные автобусы и трамваи. В Бразилии и Колумбии для них выделяли отдельные полосы.