Эксперты внедрят “умный контроль” бензиновых суррогатов

Представители государства, общественного контроля и бизнеса в минувший понедельник, 27 ноября, провели публичные слушания на тему контроля качества автомобильного топлива в России.

Обсуждение вопроса было организовано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по поручению Открытого правительства, говорится на сайте Минпромторга РФ.

Одной из главных тем стала проблема появления топливного суррогата на АЗС.

По мнению экспертов, главными источниками некачественного бензина являются нефтебазы и мини-НПЗ, где происходит смешение различных видов топлива и его продажа на рынке, нарушается цепочка прослеживаемости качества поставляемого на АЗС топлива.

По итогам встречи специалисты отметили необходимость оперативного внедрения системы прослеживаемости топлива по всей цепочке его движения на рынке.

Одно из предложенных решений – внедрение «умного» контроля, в котором активно задействован добросовестный и результативный общественный контроль. С этой целью Росстандартом утверждены Методические рекомендации по организации и проведению общественного контроля, партнерства и взаимного сотрудничества в сфере топливного рынка.

Также внимание на слушаниях было уделено планируемому повышению штрафов за реализацию некачественного топлива. В октябре этого года законопроект об усилении ответственности на рынке был принят в первом чтении и сейчас готовится ко второму. Предусматривается введение нового вида административного наказания – штрафа в виде 1% от выручки, полученной при реализации моторного топлива за год, предшествующий году выявления нарушения.

Введение «оборотных» штрафов позволит назначать наказание соразмерно характеру и степени опасности административного правонарушения, а также размеру причиненного экономического и экологического ущерба.