«ЭКСПО» даст толчок к всестороннему развитию Екатеринбурга и области

Проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» даст толчок для всестороннего развития города и области.

Об это заявил управляющий региональным операционным офисом банка «Российский капитал» Александр Щур, сообщает портал «Новости Урала».

«Подобное международное мероприятие — несомненный плюс для города и региона. Любые отраслевые международные мероприятия развивают инфраструктуру Свердловской области и Екатеринбурга», — отметил Щур.

Для представления Екатеринбурга как города — кандидата на проведение была проделана масштабная работа. Российский город презентовали в Астане на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Положительные отзывы национальных комиссаров позволяют надеется на узнаваемость российской заявки.