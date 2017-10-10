Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 18:29
Новости

«ЭКСПО» даст толчок к всестороннему развитию Екатеринбурга и области

Отраслевые международные мероприятия развивают инфраструктуру

Проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» даст толчок для всестороннего развития города и области.

Об это заявил управляющий региональным операционным офисом банка «Российский капитал» Александр Щур, сообщает  портал «Новости Урала».

«Подобное международное мероприятие — несомненный плюс для города и региона. Любые отраслевые международные мероприятия развивают инфраструктуру Свердловской области и Екатеринбурга», — отметил Щур.

Для представления Екатеринбурга как города — кандидата на проведение была проделана масштабная работа. Российский город презентовали в Астане на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Положительные отзывы национальных комиссаров позволяют надеется на узнаваемость российской заявки.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 16:25
«ЭКСПО» откроет Екатеринбургу и области новые перспективы
Новости
05 октября, в 14:21
Здание Арбитражного суда эвакуировали по вине жителя Екатеринбурга
Новости
22 сентября, в 11:23
«Большие города» за пятницу, 22 сентября: в Свердловской области прошли соревнования кинологов, акция помощи детям-инвалидам стартовала в Красноярском крае, в Чите состоится концерт в честь юбилея области

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо