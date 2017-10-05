«ЭКСПО» откроет Екатеринбургу и области новые перспективы

Депутат Госдумы России Сергей Бидонько уверен, что выставка «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге откроет новые перспективы для развития региона.

Об этом сообщает информационный портал Екатеринбурга. «Когда мы боролись за «ЭКСПО-2020», у меня было внутреннее ощущение, что с Дубаем конкурировать сложно. Конкуренты и сейчас у нас серьезные, но шансы у нас выше», — сказал депутат.

В Екатеринбурге запланированы матчи чемпионата мира по футболу, поэтому город подготовлен к международным мероприятиям. Это поможет россиянам достойно выступить и победить в борьбе за проведение выставки на своей территории.

По словам Бидонько, проведение «ЭКСПО» даст городу федеральное финансирование, благодаря чему регион получит новые возможности развития. Также мероприятие международного уровня в Свердловской области будет способствовать популяризации региона.